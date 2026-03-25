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Mohan Yadav Birthday : 'दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना', पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को दी जन्मदिन पर शुभकामनाएं

मोदी, शाह, योगी समेत कई नेताओं ने सीएम मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना की
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Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 03:52 AM
'दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना', पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को दी जन्मदिन पर शुभकामनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के कामों की प्रशंसा की और कहा कि वे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई अनेक पहलों में अग्रणी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई अनेक पहलों में अग्रणी हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास और जनकल्याण के नए आयाम छू रहा है। प्रभु महाकाल आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम मोहन यादव को शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लिखा, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जनसेवा को समर्पित, ऊर्जावान नेतृत्व के धनी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। बाबा महाकाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पोस्ट किया, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और दीर्घायु हों व प्रदेशवासियों के कल्याण और राज्य की निरंतर प्रगति के आपके सभी संकल्प पूर्ण हों।"

--आईएएनएस

 

 

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