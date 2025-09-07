भारत समाचार

Mohammed Irfaan Ali Reelected : प्रधानमंत्री मोदी ने इरफान अली को शानदार जीत के लिए दी हार्दिक बधाई

गुयाना में मोहम्मद इरफान अली फिर बने राष्ट्रपति, मोदी ने दी बधाई
Sep 07, 2025, 01:47 AM
गुयाना राष्ट्रपति चुनाव: प्रधानमंत्री मोदी ने इरफान अली को शानदार जीत के लिए दी हार्दिक बधाई

नई दिल्ली: मोहम्मद इरफान अली एक बार फिर गुयाना के राष्ट्रपति बन गए। उनकी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी (पीपीपी) ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली को जीत की बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति इरफान अली को आम और क्षेत्रीय चुनावों में शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई। मैं भारत-गुयाना साझेदारी को मजबूत और ऐतिहासिक जन-जन संबंधों पर आधारित और मजबूत करने की आशा करता हूं।

मोहम्मद इरफान अली का जन्म 25 अप्रैल 1980 को हुआ था। वे पेशे से शहरी योजनाकार और अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय से शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक कानून और व्यवसाय प्रबंधन जैसे विषयों में कई डिग्री हासिल कर चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले इरफान अली गुयाना के सांसद, आवास एवं जल मंत्री और पर्यटन उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं।

साल 2020 में पहली बार इरफान अली राष्ट्रपति बने थे। इस चुनाव में उन्होंने लोगों से वादा किया कि आम लोगों की जेब पर उनकी नीतियों का सीधा असर पड़ेगा। उनका भारत से संबंध है। इरफान अली का परिवार गिरमिटिया मजदूरों का वंशज है। यही रिश्ता भारत और गुयाना के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

 

 

