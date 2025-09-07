Moga Police Opium Seizure : मोगा पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 किलो अफीम बरामद

मोगा: नशे के खिलाफ पंजाब सरकार और पुलिस की "युद्ध नशे के विरुद्ध" मुहिम के तहत मोगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

एसपी (डी) बाल कृष्ण सिंगला ने बताया कि बीती देर शाम सीआईए स्टाफ ने झारखंड से आ रहे एक ट्रक से भारी मात्रा में अफीम बरामद की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम बनाकर कार्रवाई की गई।

सीआईए स्टाफ ने ट्रक (संख्या पीबी 03 एक्स 9965) को अजीत वाला के पास रोका। इसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ड्राइविंग सीट के पीछे बने एक गुप्त बॉक्स से 6 किलो अफीम बरामद हुई। यह अफीम झारखंड से लोहे की खेप के बीच छिपाकर लाई जा रही थी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद ट्रक ड्राइवर गुरजीत सिंह और उसके साथी हरकीरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरजीत सिंह और हरकीरत सिंह थाना निहालगंज गांव किशनगण के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुरजीत सिंह ही ट्रक का मालिक है।

पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इससे पहले भी इन्होंने कितनी बार कहां क्या पहुंचाया है और इसका मास्टरमाइंड कौन है और इनके गिरोह में कौन-कौन शामिल है। साथ ही जहां अफीम पहुंचानी थी, वहां भी पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी।

बाल कृष्ण सिंगला ने आगे बताया कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोपी गुरजीत सिंह पर पहले भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनको बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इस नशे की खेप को कहां पहुंचाया जाना था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा करेगी। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।