भारत समाचार

Moga Police Heroin Seizure : मोगा पुलिस ने हेरोइन के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया

मोगा पुलिस ने 275 ग्राम हेरोइन के साथ दो तस्करों को दबोचा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 09:34 AM
पंजाब: मोगा पुलिस ने हेरोइन के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया

मोगा: पंजाब में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत मोगा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। मोगा सीआईए स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों को 275 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

डीएसपी सुख अमृतपाल सिंह रंधावा ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम सोमवार को गश्त पर थी, तभी एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक नशा लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से 275 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही हेरोइन और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करमजीत सिंह और बलविंदर सिंह के रूप में हुई। दोनों आरोपी मोगा के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस ने इस संबंध में थाना सिटी मोगा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

डीएसपी रंधावा ने आगे बताया कि दोनों आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपियों को नशे की यह खेप कहां से मिली और इसका नेटवर्क किन-किन इलाकों तक फैला है।

इससे पहले, फरीदकोट जिले की सदर थाना पुलिस ने 9 सितंबर को 12.1 किलोग्राम हेरोइन के साथ दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई दो हफ्ते से अधिक समय तक चले सुनियोजित अभियान का हिस्सा थी। हेरोइन झारीवाला गांव से बरामद की गई, जो संभवतः पाकिस्तान से ड्रोन या गुप्त तरीकों से लाई गई थी। तस्करों के मोबाइल फोन और अन्य सामान भी जब्त किए गए।

पंजाब पुलिस की ओर से की जा रही ये कार्रवाईयां पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के 'युद्ध नशा विरुद्ध' अभियान का हिस्सा है। मार्च 2025 से अब तक इस अभियान में 17,957 मामले दर्ज किए गए, 27,796 तस्कर गिरफ्तार हुए और 1,129 किलोग्राम हेरोइन सहित अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए।

 

 

War Against DrugsNDPS ActAnti Narcotics DriveMoga Drug BustHeroin Seizuredrug traffickingPunjab Police

Related posts

Loading...

More from author

Loading...