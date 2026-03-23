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Indian Railways Modernization : 'अमृत ​​भारत स्टेशन योजना' के तहत मोदीनगर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, यात्री उत्साहित

अमृत भारत योजना से मोदीनगर स्टेशन बना आधुनिक और सुविधाजनक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 23, 2026, 04:56 AM
'अमृत ​​भारत स्टेशन योजना' के तहत मोदीनगर रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प, यात्री उत्साहित

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित मोदीनगर रेलवे स्टेशन का 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पूर्ण कायाकल्प किया गया है, जिससे विभिन्न सुविधाओं में प्रणालीगत सुधार हुए हैं और यात्रियों के समग्र अनुभव में वृद्धि हुई है।

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आरामदायक अनुभव के लिए स्वच्छ और विशाल प्रतीक्षा कक्ष, लिफ्ट और अन्य कई नई सुविधाएं शुरू की गई हैं।

स्टेशन में अब एक आधुनिक इमारत, विशाल आवागमन क्षेत्र, आरामदायक प्रतीक्षा कक्ष और एक नया फुटओवर ब्रिज मौजूद है। इसके अलावा, टिकट काउंटरों को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि यात्रियों को टिकट खरीदते समय कोई कठिनाई न हो।

यात्रियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए साफ-सुथरे शौचालय और बेहतर स्वच्छता प्रणालियां भी लागू की गई हैं। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन चालू हो गया है, जिससे यात्रियों को पहले से कहीं अधिक बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल रहा है।

कई स्थानीय निवासियों ने नवीनीकृत परिसर के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की। कई लोगों ने कहा कि पहले स्टेशन पर बैठने की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। इन नए सुधारों से यात्रियों को काफी राहत मिली है और स्टेशन का समग्र अनुभव बेहतर हुआ है।

एक यात्री, कृष ने अपना प्रत्यक्ष अनुभव साझा करते हुए आईएएनएस को बताया कि मोदीनगर स्टेशन पर सुविधाएं पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई हैं। हमने हाल ही में यहां एक बड़ा बदलाव देखा है, और हर पहलू को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है।

एक अन्य यात्री, अमित ने कहा कि स्टेशन पर अब लिफ्ट लगा दी गई हैं। कई ट्रेनें जो पहले यहां नहीं रुकती थीं, अब निर्धारित समय पर रुकेंगी। टिकट काउंटर नया बनाया गया है और साफ-सफाई का स्तर पहले से कहीं बेहतर है। इसके अलावा, प्रतीक्षा कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है।

एक अन्य यात्री, महात्मा बेनी दास ने कहा कि पहले यह महज एक छोटा सा प्लेटफार्म था, लेकिन अब यह एक सचमुच खूबसूरत स्टेशन में बदल गया है। यहां साफ-सफाई बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

गौरतलब है कि 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत देश भर में 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार इस पहल का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है।

-आईएएनएस

 

 

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