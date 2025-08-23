भारत समाचार

Modi Express Ganesh Festival Train: ‘मोदी एक्सप्रेस’ में मिला कंफर्म टिकट, खिले यात्रियों के चेहरे

गणेशोत्सव पर मुंबई-कोंकण यात्रियों के लिए मोदी एक्सप्रेस बनी सहारा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 11:37 AM
‘मोदी एक्सप्रेस’ में मिला कंफर्म टिकट, खिले यात्रियों के चेहरे

मुंबई: मुंबई में गणेश महोत्सव जैसे त्योहारी सीजन में रेलवे में कंफर्म टिकट पाना चुनौतीपूर्ण होता है। भारी भीड़ के कारण टिकटों की मांग बहुत बढ़ जाती है। भारतीय रेलवे इस समस्या को कम करने के लिए हर साल विशेष ट्रेनों का संचालन करता है। इस साल गणेश महोत्सव के लिए भी कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें मुंबई से कोंकण तक मोदी एक्सप्रेस शामिल है।

मोदी एक्सप्रेस का 23 और 24 अगस्त को कोंकण के लिए रवाना होना कोंकणवासियों के लिए गणेशोत्सव के दौरान अपने गृहनगर लौटने में बड़ी सुविधा प्रदान करेगा। इससे मुंबई में काम करने वाले लोगों को यात्रा में आसानी होगी और त्योहार का उत्साह बढ़ेगा।

इस ट्रेन में कंफर्म सीट के साथ यात्री सुगमता के साथ यात्रा कर रहे हैं।

यात्री सचिन ने बताया कि 'मोदी' एक्सप्रेस ने गणेश महोत्सव के दौरान यात्रियों के लिए काफी सुविधा प्रदान की है। इस विशेष ट्रेन में न केवल दो दिनों में कंफर्म टिकट मिल रहा है, बल्कि मुफ्त भोजन और पानी की व्यवस्था भी की गई है, जो सामान्य ट्रेनों में वेटिंग टिकट की समस्या से राहत देता है। ट्रेन में सुखद यात्रा कर हमें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई से कोंकण क्षेत्र के लिए चलाई जा रही मोदी एक्सप्रेस यात्रियों के लिए त्योहारी यात्रा को आसान और आरामदायक बना रही है।

अन्य कुछ यात्रियों ने भी मोदी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर खुशी जाहिर की है

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने गणेश उत्सव के लिए मोदी एक्सप्रेस विशेष ट्रेन के संचालन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि 13 सालों से कोंकणवासियों की सेवा कर रहे हैं। पहले बसों का इंतजाम किया जाता था, लेकिन अब ट्रेनों के जरिए यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान की जा रही है।

उन्होंने इस साल को खास बताते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कोंकण की जनता ने भरपूर प्यार दिया है। यहां की जनता ने पहले लोकसभा में सांसद का चुनाव में प्यार दिया, जिसे आगे विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखा।

यह ट्रेन, जो मुंबई से कोंकण तक चल रही है, यात्रियों को कंफर्म टिकट, मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा दे रही है, जिससे गणेशोत्सव की यात्रा आसान हो रही है।

 

 

Mumbai Konkan TravelPassenger FacilitiesFestival Special Trains IndiaKonkan Rail TravelIndian Railways NewsGanesh Festival Special TrainGaneshotsav Train ServicesModi Express Train

Related posts

Loading...

More from author

Loading...