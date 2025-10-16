Zubeen Garg Death Case : पुलिस वाहनों पर हमले में कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल

गुवाहाटी: जुबीन गर्ग मौत मामले के पांच आरोपियों को ले जा रहे वाहनों पर गुस्साई भीड़ ने बुधवार को हमला कर दिया, जिसके बाद बक्सा जिला जेल में तनाव व्याप्त हो गया। स्थिति जल्द ही अफरा-तफरी में बदल गई।

इस घटना में कई पुलिसकर्मी, स्थानीय पत्रकार और कई निवासी घायल हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार, श्यामकानु महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, एपीएस अधिकारी संदीपन गर्ग और महंत के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को जेल ले जा रहे पुलिस काफिले पर भीड़ ने पथराव कर दिया। गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट द्वारा आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्हें बक्सा ले जाया जा रहा था।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही काफिला जेल परिसर के पास पहुंचा, गेट पर भारी भीड़ जमा हो गई और जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाने लगी। विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब कुछ लोगों ने वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग घायल हो गए।

अफरा-तफरी के बीच, अज्ञात बदमाशों ने एक पुलिस वैन में आग लगा दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि जेल परिसर के अंदर पत्थर फेंके गए, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और सुरक्षाकर्मियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलानी पड़ीं।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आस-पास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचे। जलती हुई गाड़ी को बुझाने के लिए दमकल कर्मी तुरंत पहुंच गए।

इससे पहले कामरूप जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत ने पुलिस को सुरक्षा कारणों से आरोपियों को गुवाहाटी सेंट्रल जेल में न रखने का भी आदेश दिया। अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने जुबीन गर्ग मौत मामले के पांचों आरोपियों को रखने के लिए बक्सा सेंट्रल जेल को चुना।