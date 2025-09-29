भारत समाचार

MK Stalin Statement : राहुल गांधी ने करूर भगदड़ पर व्यक्त की चिंता, सीएम स्टालिन को किया फोन

करूर भगदड़ पर राहुल गांधी की चिंता पर स्टालिन ने जताया आभार
Sep 29, 2025, 02:39 AM
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अभिनेता से नेता बने विजय की करूर में रैली में हुई भीषण भगदड़ के बाद फोन पर उनसे संपर्क किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने चिंता व्यक्त की है और इलाज करा रहे लोगों की जान बचाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी ली है।

स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मेरे प्यारे भाई थिरु राहुल गांधी, मुझे फोन पर संपर्क करने, करूर की दुखद घटना पर अपनी चिंता व्यक्त करने और इलाज करा रहे लोगों की कीमती जान बचाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में ईमानदारी से पूछताछ करने के लिए धन्यवाद।"

करूर जिले के वेल्लुचामिपुरम में शनिवार रात उस समय भगदड़ मची जब हजारों लोग तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) की एक चुनावी रैली में उमड़ पड़े थे, जिसे अभिनेता से नेता बने विजय ने संबोधित किया था।

अधिकारियों के अनुसार, अभिनेता-नेता विजय के कार्यक्रम स्थल से निकलते समय अधिक भीड़ और अचानक अफरा-तफरी के कारण भगदड़ मच गई। महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 40 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

रविवार तड़के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री स्टालिन ने घायलों और उनके परिवारों से मिलने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और आश्वासन दिया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व वाला जांच आयोग इस त्रासदी के पीछे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाएगा।

विपक्षी नेता और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने भी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने भीड़ नियंत्रण में चूक के लिए राज्य पुलिस को दोषी ठहराया और जवाबदेही की मांग की। पलानीस्वामी ने कहा कि विजय की रैलियों के पैमाने को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए थे।

 

 

