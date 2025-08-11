भारत समाचार

MK Stalin BJP Allegations: डीएमके वोट चोरी के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक के साथ : एम.के. स्टालिन

स्टालिन बोले, डीएमके वोट चोरी के खिलाफ ‘इंडिया’ ब्लॉक के साथ
Aug 11, 2025, 06:51 AM
नई दिल्ली:  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं डीएमके के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि डीएमके वोटचोरी के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक के साथ खड़ी है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भाजपा ने चुनाव आयोग को अपनी चुनावी धांधली मशीनरी में बदल दिया है। बेंगलुरु के महादेवपुरा में जो हुआ, वह कोई प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि जनादेश चुराने की एक सोची-समझी साजिश है।"

उन्होंने कहा, "मेरे भाई और विपक्ष के नेता थिरु द्वारा प्रस्तुत वोट चोरी के सबूत दिखाए गए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस धोखाधड़ी को उजागर किया है। आज, जब थिरु और राहुल गांधी संसद भवन से भारतीय निर्वाचन आयोग तक 'इंडिया' ब्लॉक के सांसदों के साथ मार्च कर रहे हैं, तो हम चुनाव आयोग से कुछ मांग कर रहे हैं।"

स्टालिन ने अपनी मांग बताते हुए लिखा, "हर राज्य के लिए पूरी मशीन-पठनीय मतदाता सूची तुरंत जारी की जाए, राजनीतिक रूप से प्रेरित नाम हटाने पर रोक लगाई जाए और हमारे लोकतंत्र के इस विनाश की एक स्वतंत्र जांच हो।"

उन्होंने लिखा, "डीएमके इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम भाजपा को दिनदहाड़े भारत के लोकतंत्र को लूटते चुपचाप नहीं देखेंगे।"

ज्ञात हो कि, राहुल गांधी कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं, हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब एक लाख फर्जी वोट बनाए का बड़ा आरोप लगाया। अब इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लामबंद दिख रही हैं। चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ 'इंडिया' ब्लॉक सोमवार को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 'इंडिया' ब्लॉक के नेता मार्च निकालकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएंगे।

 

