Tamil Nadu Women Welfare : महिलाओं के लिए मोबाइल चिकित्सा सेवा की शुरुआत, सीएम स्टालिन ने नए ‘फ्रेंड्स हॉस्टल’ की रखी नींव

चेन्नई: तमिलनाडु में महिला स्वास्थ्य सेवाओं और आवासीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को ऐसी ही कुछ कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई।

चिकित्सा सुविधा संपन्न वैन के अलावा राज्य में वर्किंग वुमन हॉस्टल खोले जाएंगे जिससे महिलाओं को कोई परेशानी न हो।

सचिवालय में आयोजित एक समारोह के दौरान सीएम एमके स्टालिन ने अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल सेवाओं का शुभारंभ किया। इसे स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग ने डिजाइन किया है। दावा है कि 1.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह विशेष वाहन उन्नत चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक ​​सुविधाओं से लैस है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाली और जरूरी सुविधाओं से वंचित महिलाओं को प्राथमिक उपचार मिल पाएगा।

मोबाइल मेडिकल वैन का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने 62.51 करोड़ से तैयार होने वाले 12 नए फ्रेंड्स हॉस्टल की आधारशिला रखी। ये छात्रावास सामाजिक कल्याण और महिला अधिकार विभाग के अंतर्गत आएंगे और इनका निर्माण थिरुपत्तूर, नमक्कल, मयिलादुथुराई, विरुधुनगर और आठ अन्य स्थानों पर होगा।

इन छात्रावासों का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं और कमजोर तबके को सुरक्षित और किफायती दरों पर आवासीय सुविधा दिलाना है।

इस समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित चिल्ड्रेन होम का भी उद्घाटन किया। ये चेन्नई के रोयापुरम में स्थित है। इसका मकसद भी बच्चों को उचित माहौल उपलब्ध कराना है।

इस समारोह के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब सामाजिक कल्याण मंत्री पी. गीता जीवन भावुक हो गईं और उनके आंसू निकल पड़े।

स्टालिन ने बाद में चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड (एमआरबी) के चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। चिकित्सा विभाग के कुल 19 स्किल्ड असिस्टेंट पदों को भरा गया है।

सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य विभाग दोनों का कहना है कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स सरकार के विस्तृत मिशन का हिस्सा हैं। ये महिला सशक्तिकरण, समावेशी कल्याण और स्वास्थ्य तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है।

--आईएएनएस