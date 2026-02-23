भारत समाचार

MK Stalin Kanyakumari Visit : सीएम एम.के. स्टालिन का मंगलवार को कन्याकुमारी का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

कन्याकुमारी और नागरकोइल में स्मारक मेहराब व करुणानिधि प्रतिमा का अनावरण
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 23, 2026, 09:46 AM
सीएम एम.के. स्टालिन का मंगलवार को कन्याकुमारी का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 24 फरवरी को कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। यहां वे कई आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

कन्याकुमारी पूर्व जिला डीएमके सचिव और नागरकोइल नगर निगम के महापौर आर. महेश ने बताया कि सीएम स्टालिन सुबह 10 बजे चेन्नई से निजी विमान से रवाना होंगे और थूथुकुडी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री थूथुकुडी हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से कन्याकुमारी जिले के लिए रवाना होंगे। सीएम का अगस्तीश्वरम नगर पंचायत के महाधनपुरम चौराहा पर सुबह 11 बजे स्वागत किया जाएगा। आर. महेश के नेतृत्व में डीएमके की कन्याकुमारी पूर्व जिला इकाई द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा।

इसके बाद सीएम कन्याकुमारी में सरकारी गेस्ट हाउस के पास तिरुवल्लुवर प्रतिमा की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1.45 करोड़ की लागत से निर्मित रजत जयंती स्मारक मेहराब का उद्घाटन करेंगे। यह स्मारक मेहराब ऐतिहासिक स्थल के पर्यटन और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के प्रयासों के अंतर्गत बनाया गया है।

सीएम स्टालिन शाम 5:30 बजे नागरकोइल के कल्लादिविलई में एम. करुणानिधि की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। शाम 6:30 बजे, वे नागरकोइल के नेप्पामूडु जंक्शन स्थित एस.सी.पी. रामासामी अय्यर मेमोरियल पार्क परिसर में पोन्नप्पा नादर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

मुख्यमंत्री नागरकोइल के सरकारी गेस्ट हाउस में रातभर ठहरेंगे। अगले दिन 25 फरवरी को मुख्यमंत्री स्टालिन सुबह 9 बजे नागरकोइल के कॉनकॉर्डिया स्कूल ग्राउंड में एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान वे पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न राज्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत कार्यान्वित कई नई पहलों की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम के बाद, सीएम सड़क मार्ग से थूथुकुडी हवाई अड्डा जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे वे विमान से चेन्नई के लिए रवाना होंगे।

जिला इकाई ने राज्य और जिला कार्यकारिणी, सामान्य परिषद के सदस्य, शहर, संघ, कस्बे, क्षेत्र और शाखा सचिवों सहित सभी स्तरों पर पार्टी पदाधिकारियों से सीएम स्टालिन की इस यात्रा के दौरान सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का आह्वान किया है।

--आईएएनएस

 

 

South India politicsTamil Nadu GovernmentKanyakumari NewsDMK PartyThiruvalluvar StatueM KarunanidhiNagercoilTamil Nadu Development ProjectsMK StalinDravidian Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...