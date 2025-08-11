भारत समाचार

MK Stalin Europe Tour: तमिलनाडु में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम स्टालिन ब्रिटेन और जर्मनी दौरे पर जाएंगे

सीएम स्टालिन का ब्रिटेन-जर्मनी दौरा, तमिलनाडु में निवेश बढ़ाने पर फोकस
Aug 11, 2025, 06:30 AM
चेन्नई : तमिलनाडु में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ब्रिटेन और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। सीएम की यह यात्रा इस महीने के अंत में या सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में नए निवेश को आकर्षित करना होगा।

सूत्रों के अनुसार, सीएम की यात्रा में संभावित निवेशकों के साथ बैठक, तमिल प्रवासियों के साथ बातचीत और अन्य आधिकारिक कार्यक्रम शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी यात्रा के दौरान किंग्स कॉलेज लंदन (केसीएल) में संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि अभी बाकी है।

केसीएल, जाने-माने विद्वान क्रिस्टोफ जैफ्रेलो का गृहनगर है, जो किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में अवंता चेयर के अध्यक्ष और भारतीय राजनीति एवं समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं।

जैफ्रेलो को भारतीय राजनीति पर उनके व्यापक शोध के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसमें द्रविड़ पार्टियों पर गहन अध्ययन भी शामिल है।

किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में अवंता चेयर एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक पद है। यह पद वर्तमान में प्रोफेसर नीरजा गोपाल जयाल और प्रोफेसर क्रिस्टोफ जैफ्रेलो द्वारा संयुक्त रूप से संभाला जा रहा है। अवंता चेयर किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट के मिशन का एक केंद्रीय हिस्सा है, जो समकालीन भारत के अध्ययन में एक अग्रणी वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के विदेश कार्यक्रमों की फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि कार्यक्रम अभी तैयार किया जा रहा है। यह यात्रा सात से दस दिनों तक चलने की उम्मीद है।

पदभार ग्रहण करने के बाद से यह मुख्यमंत्री स्टालिन का पांचवां विदेशी दौरा होगा, और विधानसभा चुनाव केवल आठ महीने दूर होने के कारण, यह वर्तमान कार्यकाल में उनकी अंतिम विदेश यात्रा होने की संभावना है।

पदभार ग्रहण करने के बाद से, मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिलनाडु की निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उच्च-स्तरीय विदेश यात्राएं की हैं।

मार्च 2022 में, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जिसके परिणामस्वरूप 6,100 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

मई 2023 में सिंगापुर और जापान की उनकी यात्राओं से 1,342 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुईं, जिससे लगभग 2,000 नौकरियों का सृजन हुआ।

2024 की शुरुआत में, मुख्यमंत्री स्पेन गए, जहाँ 3,440 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

अगस्त-सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने गूगल और एप्पल सहित प्रौद्योगिकी दिग्गजों के अधिकारियों से मुलाकात की। राज्य सरकार के अनुसार, उस यात्रा में 7,616 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे 11,516 नौकरियों के सृजन की संभावना है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी विदेशी यात्राएं 2030 तक तमिलनाडु को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा हैं।

यूरोप की आगामी यात्रा से इस निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

 

