MK Stalin Election Campaign : सीएम स्टालिन मदुरै के विरुधुनगर में करेंगे चुनाव प्रचार

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन रविवार को विरुधुनगर और मदुरै जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे, जहां वे डीएमके और गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाओं और एक रोड शो को संबोधित करेंगे।

एमके स्टालिन ने शनिवार को तेनकासी जिले के नागरकोइल और शंकरनकोविल में जनसभाओं को संबोधित किया और फिर विरुधुनगर के एक गेस्ट हाउस में रात बिताने के लिए रुके। रविवार को मुख्यमंत्री विरुधुनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा मदुरै राजमार्ग पर स्थित चथिरारेड्डीपत्ती में आयोजित की जाएगी, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए एक भव्य मंच तैयार किया गया है।

विरुधुनगर कार्यक्रम में, स्टालिन सात विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे, जिनमें सत्तूर रामचंद्रन (अरुप्पुकोट्टई), थंगम थेन्नारसु (तिरुचुझी), अशोकन (शिवकाशी), थंगा पांडियन (राजपालयम), विजय प्रभाकर (विरुधुनगर), महालिंगम (श्रीविल्लिपुथुर), और बर्नादुर राजाचिराथुर शामिल हैं।

विरुधुनगर रैली के बाद, स्टालिन मदुरै जिले के थिरुमंगलाम जाएंगे, जहां रायपालयम में शाम 4 बजे उनका एक और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में चुनाव लड़ रहे डीएमके गठबंधन के नौ उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाना है। जिन उम्मीदवारों को समर्थन मिल रहा है उनमें पलानीवेल थियागा राजन (मदुरै सेंट्रल) के साथ-साथ मदुरै पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, थिरुमंगलाम, तिरुप्पारनकुंड्रम, शोलावंदन और उसिलामपट्टी निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल हैं।

गौरतलब है कि मेलूर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। शाम को, स्टालिन मदुरै शहर पहुंचेंगे, जहां वह मदुरै पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में टीवीएस नगर पुल से विल्लपुरम जयविलास क्षेत्र तक के एक महत्वपूर्ण मार्ग पर रोड शो करेंगे।

डीएमके इस क्षेत्र में अपने मतदाता आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस रोड शो में जनता की भारी भागीदारी की उम्मीद है।

आज के चुनावी अभियान का समापन करते हुए मुख्यमंत्री शाम करीब 7 बजे विमान से चेन्नई के लिए रवाना होंगे।

विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रहने के साथ, स्टालिन का व्यापक प्रचार दौरा दक्षिणी जिलों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के डीएमके के गहन प्रयासों को रेखांकित करता है।

--आईएएनएस