Mizoram Chapchar Kut : मिजोरम में 'चापचर कुट 2026' धूमधाम से मनाया गया; सीएम लालदुहोमा ने एकता का आह्वान किया

आइजोल: मिजोरम का पारंपरिक वसंत उत्सव 'चापचार कुट 2026' शुक्रवार को राज्य की राजधानी आइजोल में बड़े उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने लोगों के बीच सद्भाव और एकता का आह्वान किया।

चापचर कुट, मिजो समुदाय का सबसे आनंदमय त्योहार है, जिसे वसंत ऋतु में 'झूम कटाई' पूरी होने के बाद मनाया जाता है। झूम कटाई पारंपरिक 'स्लैश-एंड-बर्न' (काटकर जलाने वाली) खेती पद्धति का शुरुआती चरण है।

यह त्योहार सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो प्रकृति और मानव जीवन में नएपन का संकेत देता है। सभी उम्र और लिंग के लोग इन समारोहों में भाग लेते हैं।

चमकीले पारंपरिक परिधानों में सजे युवा पुरुष और महिलाएं पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जो अक्सर देर रात तक जारी रहते हैं।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने इस कार्यक्रम में 'कुट पा' (मुख्य अतिथि) के रूप में शिरकत की, जबकि कला और संस्कृति मंत्री सी. लालसावियुंगा ने 'कुट थलेंगतु' (मेजबान) के रूप में इस समारोह की मेजबानी की।

मिजोरम के राज्यपाल वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) भी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस वर्ष के त्योहार की थीम थी 'जो नुन जे मावी – इनरेमना', जिसका अर्थ है 'जो संस्कृति की सुंदरता: सद्भाव'।

एक सप्ताह तक चलने वाले इन समारोहों की शुरुआत 9 मार्च को पारंपरिक 'कुट तलन' रस्म के साथ हुई।

पूरे सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां; खाद्य प्रसंस्करण का प्रदर्शन और फ़ूड कोर्ट; फूलों की प्रदर्शनी; पारंपरिक मिज़ो जीवन शैली को दर्शाने वाला एक 'जीवित संग्रहालय'; फोटो और चित्रकला प्रदर्शनियां; और चापचर कुट पर आधारित फिल्मों की स्क्रीनिंग शामिल थी।

शुक्रवार को आयोजित मुख्य समारोह इन उत्सवों का सबसे प्रमुख आकर्षण रहा।

भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक, तथा पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के मिजो समुदाय के लोग भी इस त्योहार में शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए, लालदुहोमा ने दुनिया भर में फैले जो लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं और सभी के लिए एक आनंदमय चापचर कुट की कामना की।

उन्होंने बताया कि मिजो लोगों के पूर्वज इस त्योहार को खुशी और सद्भाव के साथ मनाते थे, और पारंपरिक रूप से उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार के झगड़े या कलह से दूर रहते थे।

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से यह त्योहार मेल-मिलाप और एकता का अवसर रहा है, और इस वर्ष की थीम चापचर कुट की मूल भावना को पूरी तरह से दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पारंपरिक मिजो समाज में सद्भाव और मेल-मिलाप को अत्यंत महत्व दिया जाता था।

उनके अनुसार, पारंपरिक न्याय प्रणालियों में 'चालरेम' और 'साउई तान' जैसे सिद्धांतों का पालन किया जाता था।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे मेल-मिलाप के लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनकी जिम्मेदारी लेने का साहस होना आवश्यक है।

--आईएएनएस