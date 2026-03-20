भारत समाचार

Mizoram Drug Seizure : भारत-म्यांमार सीमा पर 23.72 करोड़ की मेथामफेटामाइन गोलियां जब्त, एक वाहन बरामद

चम्फाई में 7.9 किलो ड्रग्स बरामद, अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 20, 2026, 05:51 AM
भारत-म्यांमार सीमा पर 23.72 करोड़ की मेथामफेटामाइन गोलियां जब्त, एक वाहन बरामद

चम्फाई: मिजोरम के चम्फाई जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत असम राइफल्स और चम्फाई पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में मेथामफेटामाइन गोलियां बरामद कीं। इन गोलियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 23.72 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, यह संयुक्त अभियान सीमा क्षेत्र के एक संवेदनशील मार्ग ह्मुनह्मेल्था रोड के पास चलाया गया। इस इलाके को तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, जहां से अक्सर अवैध गतिविधियों की सूचनाएं मिलती रहती हैं। इसी आधार पर सुरक्षाबलों ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया।

तलाशी के दौरान टीम को मौके पर एक लावारिस वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। जब सुरक्षा कर्मियों ने वाहन की बारीकी से जांच की, तो उसमें छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में मेथामफेटामाइन गोलियां बरामद हुईं। कुल 7.907 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया, जो हाल के समय में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक माना जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि बरामद की गई मेथामफेटामाइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 23.72 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह खेप संभवतः अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के माध्यम से भारत में लाई जा रही थी, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया।

इस कार्रवाई के दौरान एक वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि, वाहन के मालिक या तस्करों के बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सुरक्षाबल इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।

बरामद नशीले पदार्थ और जब्त वाहन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए चम्फाई के आबकारी एवं नशीले पदार्थ विभाग को सौंप दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से तस्करी की सूचना पहले ही मिल गई थी। तलाशी अभियान चलाकर इसको जब्त किया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मेथामफेटामाइन गोलियां को कहां ले जाई जा रही थीं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

Drug BustIndia-Myanmar BorderMizoram Newsdrug traffickingNortheast IndiaCrime NewsNarcotics Seizurelaw enforcementAssam Riflesborder security

Related posts

Loading...

More from author

Loading...