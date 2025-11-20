भारत समाचार

Mizoram Drug Seizure : एक्साइज डिपार्टमेंट ने 26 करोड़ रुपए की मेथ टैबलेट जब्त की, म्यांमार के दो नागरिक गिरफ्तार

Nov 20, 2025, 10:28 AM
आइजोल: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) और मिजोरम के एक्साइज और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 26 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की नशीली मेथामफेटामाइन टैबलेट जब्त की हैं। साथ ही दो ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी भी हुई है। दोनों म्यांमार के नागरिक हैं, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि मिजोरम और कछार फ्रंटियर के बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के जवानों को सेलिंग और आइजोल के बीच संदिग्ध नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई की।

एक्साइज और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया।

जॉइंट टीम ने आइजोल जिले में सेलिंग और तुइरियल के बीच नेशनल हाईवे-6 (एनएच-6) पर दो स्कूटी सवार दो संदिग्धों को रोका। पूछताछ के दौरान, दोनों संदिग्धों ने पास की सड़क किनारे झाड़ियों में एक कंसाइनमेंट छिपाने की बात मानी।

इसके बाद, दो अलग गवाहों की मौजूदगी में, बताई गई जगह की सिस्टमैटिक तलाशी ली गई, जिससे दो प्लास्टिक बैग बरामद हुए। जांच करने पर, एक बैग में 14.905 किग्रा वजन वाले मेथामफेटामाइन टैबलेट (ड्रैगन ब्रांड) के 15 पैकेट मिले, जबकि दूसरे बैग में 707 ग्राम वजन वाली हेरोइन के 49 साबुन के डिब्बे थे।

म्यांमार के नागरिक बताए गए दोनों संदिग्धों को मौके पर ही पकड़ लिया गया और जब्त किए गए नशीले पदार्थों को एक्साइज और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने कब्जे में ले लिया।

बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है कि नशीले पदार्थों की यह सफल जब्ती और ड्रग तस्करों का पकड़ा जाना, मिजोरम में बीएसएफ और सिस्टर एजेंसियों के बीच बेहतरीन सहयोग, तालमेल और ऑपरेशनल तालमेल को दिखाता है।

यह मिलकर किया गया काम एक बार फिर भारत-म्यांमार बॉर्डर पर चल रहे क्रॉस-बॉर्डर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के गलत काम करने के तरीके से लड़ने और उन्हें रोकने के लिए इन एजेंसियों के मिलकर किए गए वादे को दिखाता है।

बयान में कहा गया है कि बीएसएफ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी लगन पर अड़ा हुआ है और नशा-मुक्त समाज पक्का करने के लिए सभी सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा।

मेथामफेटामाइन टैबलेट को 'याबा' या 'पार्टी टैबलेट' भी कहा जाता है। इसमें मेथामफेटामाइन और कैफीन का मिक्सचर होता है और इसे आमतौर पर 'क्रेज़ी ड्रग' कहा जाता है। भारत में ये बैन हैं। मिजोरम का म्यांमार और बांग्लादेश के साथ 510 किमी और 318 किमी का बिना बाड़ वाला बॉर्डर है।

म्यांमार का चिन राज्य मिजोरम के छह ज़िलों, चम्फाई, सियाहा, लॉन्गतलाई, हनाहथियाल, सैतुअल और सेरछिप, से कई तरह के ड्रग्स, विदेशी जंगली जानवरों और कई दूसरी प्रतिबंधित चीजों की तस्करी का हब है।

--आईएएनएस

 

 

