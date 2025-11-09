Misa Bharti : तेजस्वी यादव सीएम बनने के बाद हर वादे पूरे करेंगे: मीसा भारती

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से सांसद मीसा भारती ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

मीसा भारती ने कहा कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। वे जीवन में तरक्की करें और खुश रहें। एक बड़ी बहन होने के नाते हम उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं दे सकते हैं।

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मीसा भारती ने कहा कि एक बिहारी और उनकी बहन होने के नाते मैं उनसे उम्मीद करती हूं कि वे जो वादे जनता से चुनाव के दौरान कर रहे हैं, जब जनता उन्हें मौका देगी तो वे उन वादों को पूरा करेंगे।

रविवार को दूसरे चरण के मतदान से पहले आखिरी दिन चुनाव प्रचार में शामिल हुई मीसा भारती ने कहा कि समय कम होता जा रहा है और शाम तक आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा। इसीलिए, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जनता से समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जनता के मुद्दों के साथ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष के पास उठाने के लिए कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। जनता ने एनडीए को नकार दिया है।

उन्होंने कहा कि जनता ने महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए मन बना लिया है। तेजस्वी यादव में उन्हें एक अच्छा और रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है। जनता से पूरा आशीर्वाद और समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है।

मीसा भारती ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के युवा तेजस्वी यादव को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तेजस्वी के पास रोजगार देने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार है। पलायन रोकने के लिए सरकार काम करेगी।

मीसा भारती ने कहा कि हमने जाति आधारित जनगणना करवाई, आरक्षण बढ़ाया, लेकिन इस देश की सरकारें गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। उन्हें ओबीसी और दलितों की कोई चिंता नहीं है; उन्हें उनके वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें अधिकार देने को तैयार नहीं हैं।

