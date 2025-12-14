Mirzapur Police Encounter : मिर्जापुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक तस्कर गिरफ्तार, दो फरार

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस अभियान के तहत पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

घटना रविवार रात लगभग एक बजे की बताई जा रही है। थाना अहरौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अहरौरा के जंगल के रास्ते चंदौली होते हुए कुछ गौ तस्कर पैदल गोवंश को बिहार ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना अहरौरा पुलिस टीम ने बैजू बाबा आश्रम की तपस्थली की ओर जाने वाले रास्ते पर दक्षिणी जंगल क्षेत्र में ग्राम हिनौता छातों के पास घेराबंदी कर दी।

पुलिस को देखते ही तस्करों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गौ तस्कर के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल तस्कर की पहचान संदीप उर्फ मुन्ना, निवासी थाना चैनपुर, कैमूर (भभुआ), बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

मुठभेड़ के दौरान दो अन्य गौ तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल के रास्ते फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

सीओ नक्सल ऑपरेशन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध 12 बोर बंदूक, तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस तथा 21 गोवंश बरामद किए गए हैं।

इस मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में थाना अहरौरा पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गौ तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। घायल गो तस्कर के बयान पर निशानदेही पर आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

