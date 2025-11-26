भारत समाचार

Murshidabad Girl Murder : लापता लड़की का शव दो दिन बाद धान के खेत से बरामद

मुर्शिदाबाद में धान के खेत से नाबालिग का शव मिला, हत्या की आशंका
Nov 26, 2025, 03:24 AM
पश्चिम बंगाल : लापता लड़की का शव दो दिन बाद धान के खेत से बरामद

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का शव धान के खेत से बरामद किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि लापता हुई एक नाबालिग लड़की का शव मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर इलाके में एक खेत से बरामद किया गया है।

खेत से लड़की का शव मिलने की घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आठ साल की बच्ची का शव धान के खेत से बरामद हुआ है। वह पिछले शनिवार शाम से लापता थी। परिवार ने अपहरण का आरोप लगाया था।

मंगलवार सुबह बच्ची का शव धान के खेत में मिला। ग्रामीण उसे स्थानीय अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। जल्द ही पुलिसकर्मियों की एक टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई।

सूत्रों के अनुसार बच्ची के गले पर फंदे का निशान था। शव को भूसे से ढका गया था। पुलिस का संदेह है कि बच्ची की हत्या कहीं और की गई है और उसके शव को उस जगह लाकर भूसे से छिपा दिया गया है।

गौरतलब है कि भरतपुर थाने के अधिकारियों ने शनिवार से दो दिन तक कई जगहों पर तलाशी ली, लेकिन लड़की नहीं मिली। रविवार को खोजी कुत्तों की मदद से भी गांव में तलाशी ली गई। पुलिस लड़की की मौत के कारणों की जांच कर रही है। शव मिलने के बाद परिवार ने शिकायत भी दर्ज कराई है।

मृतक नाबालिग के परिवार ने आरोप लगाया है कि लड़की की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। लड़की के एक परिजन ने कहा कि उसे अगवा करके हत्या कर दी गई। हम हत्यारों को कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। परिवार की इलाके में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इस घटना के बाद हम सदमे में हैं।

मुर्शिदाबाद जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि क्या उसके परिवार के किसी करीबी ने उसका अपहरण किया है। हम सभी संभावित पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है।

--आईएएनएस

 

 

