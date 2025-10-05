Firozpur News : फिरोजपुर में रक्षा राज्य मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की

भारत समाचार

संजय सेठ ने शहीदों को नमन किया, बाढ़ प्रभावितों को मदद का आश्वासन
Oct 05, 2025, 02:55 PM
फिरोजपुर: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को पंजाब के फिरोजपुर जिले स्थित हुसैनीवाला शहीद स्मारक पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और विजय दाते को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे वीर शहीद राष्ट्र का गौरव और सम्मान हैं।

उन्होंने कहा, “140 करोड़ भारतीय जिस आजादी की सांस ले रहे हैं, वह शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदानों की देन है। उनकी शहादत की शताब्दी पर इस पवित्र स्थल पर शीश झुकाना मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है।”

संजय सेठ ने हुसैनीवाला को देशभक्तों का तीर्थस्थल बताते हुए कहा कि यहां की शहीद ज्योति हर भारतीय के हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित करती है।

उन्होंने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा, “इस पवित्र स्थल पर आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।”

इससे पहले, रक्षा राज्य मंत्री ने फिरोजपुर जिला मुख्यालय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में फिरोजपुर के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संजय सेठ ने बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान, बाढ़ का पानी उतरने के बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियों और नुकसान के मुआवजे के भुगतान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

उन्होंने अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पंजाब के हर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।”

उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

संजय सेठ ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने प्रभावित लोगों से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। इस दौरे के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

यह दौरा न केवल शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर था, बल्कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने में केंद्र सरकार की सक्रियता को भी दर्शाता है।

 

