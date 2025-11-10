Danish Ansari : देश को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा आरआरएस: दानिश आजाद अंसारी

बलिया: उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सराहना की है। उन्‍होंने कहा कि संघ ने हमेशा राष्ट्र की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम किया है।

मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि आज भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश ने पूरी दुनिया के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। निस्संदेह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या आस्था का हो, वास्तव में चाहता है कि हमारा देश समृद्ध, सशक्त और खुशहाल हो। मेरा मानना ​​है कि संघ राष्ट्र की इन आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मेरा कहना यह है कि भारत की विकास यात्रा में, देश को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आज हम भारत के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं।

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से लगातार काम कर रही है।

आजाद अंसारी ने जम्‍मू-कश्‍मीर में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़े, वहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास किए जाएं, यही हमारी पीएम मोदी सरकार का विजन है।

हम सभी का संकल्प है कि जम्मू-कश्मीर की जरूरतों को पूरा किया जाए और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कश्मीर के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

