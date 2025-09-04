South Mumbai Protest Issue : मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों पर मिलिंद देवड़ा ने जताई चिंता, सीएम फडणवीस को लिखा पत्र

मुंबई: शिवसेना नेता और लोकसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दक्षिण मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों और बड़े जमावड़ों पर गंभीर चिंता जताई है। देवड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे आम नागरिकों के जीवन और कामकाज पर बोझ डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

देवड़ा ने सीएम फडणवीस को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा, "मैं आपको आजाद मैदान और दक्षिण मुंबई के अन्य स्थानों पर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और बड़ी सभाओं के बारे में गहरी चिंता के साथ लिख रहा हूं। हालांकि, विरोध करने का अधिकार एक अनिवार्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसे आम नागरिकों के बिना किसी व्यवधान के जीने और काम करने के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि दक्षिण मुंबई न केवल हमारे राज्य की शासन व्यवस्था का केंद्र है, बल्कि इसका राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी है। यहां महाराष्ट्र सरकार सचिवालय (मंत्रालय), विधानसभा, बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय, मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के कार्यालय और पश्चिमी नौसेना कमान स्थित हैं। यह वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेट मुख्यालयों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का भी केंद्र है, जिस पर लाखों लोग प्रतिदिन निर्भर हैं।

देवड़ा ने कहा कि दुनिया का कोई भी राजधानी शहर अपनी शासन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसी बुनियादी संस्थाओं को विरोध प्रदर्शनों के कारण बार-बार पंगु नहीं होने देगा। हालांकि, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, लेकिन उनके स्थान और पैमाने से सरकार, नगरपालिका प्रशासन, सुरक्षा बलों या निजी क्षेत्र के कामकाज पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "मैं महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह दक्षिण मुंबई के उच्च-सुरक्षा, उच्च-कार्यशील क्षेत्रों से ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने या उन्हें दूर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो, शासन निर्बाध रहे और मुंबई महाराष्ट्र और भारत की निर्विवाद वित्तीय और राजनीतिक राजधानी के रूप में कार्य करती रहे।"