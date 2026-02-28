भारत समाचार

Regional Political Front India : पूर्व भाजपा नेता म्होनलुमो किकोन को एनपीपी महासचिव नियुक्त किया गया

कॉनराड संगमा ने दी जिम्मेदारी, ‘वन नॉर्थ-ईस्ट’ विजन पर फोकस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 28, 2026, 05:35 PM
पूर्व भाजपा नेता म्होनलुमो किकोन को एनपीपी महासचिव नियुक्त किया गया

शिलांग/कोहिमा: नागालैंड से भाजपा के पूर्व विधायक और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, म्होनलुमो किकोन को तुरंत प्रभाव से नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) का महासचिव (राजनीतिक) नियुक्त किया गया है, पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शिलांग में एनपीपी के सूत्रों ने बताया कि यह अपॉइंटमेंट पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने किया है।

अपने नए रोल में, किकोन को नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ स्ट्रक्चर्ड कोऑर्डिनेशन और बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। उनके काम में 'वन नॉर्थ-ईस्ट' के विजन को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और कंसल्टेशन को आसान बनाना शामिल है।

एनपीपी के एक बयान के मुताबिक, वह राजनीतिक बदलाव का रिव्यू करने, चुनावी तैयारियों का अंदाजा लगाने और इंटर-स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल मामलों को सुलझाने के लिए पूरे इलाके के सभी प्रदेश अध्यक्ष और ऑफिस-बेयरर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे।

वह पॉलिसी में तालमेल और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन पक्का करने के लिए पार्टी के चुने हुए मेंबर, मेंबर और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के साथ रेगुलर कंसल्टेशन भी करेंगे।

बयान में कहा गया, "उन्हें पार्टी की मौजूदगी और पहुंच बढ़ाने के मकसद से डेडिकेटेड पॉलिटिकल प्रोग्राम, कंसल्टेशन, कन्वेंशन और आउटरीच इनिशिएटिव को डिजाइन और सुपरवाइज करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। सभी स्टेट यूनिट और पार्टी के पदाधिकारियों को उन्हें पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया जाता है।"

भंडारी चुनाव क्षेत्र से नागालैंड विधानसभा के पूर्व सदस्य किकोन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम किया। पार्टी से इस्तीफा देने से पहले उन्हें मिजोरम के लिए भाजपा प्रभारी भी बनाया गया था।

एक विद्वान, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने किकोन ने 7 अगस्त, 2025 को भाजपा की प्राइमरी और एक्टिव मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। उस समय वह पूर्वोत्तर से भाजपा के अकेले राष्ट्रीय प्रवक्ता थे।

इस बीच, 4 नवंबर, 2025 को, एनपीपी और टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) ने, पूर्वोत्तर राज्यों की कई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों और नेताओं के साथ, नई दिल्ली में एक समिट के बाद एक कॉमन बैनर के तहत एक नया रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट बनाने के अपने फैसले का ऐलान किया।

--आईएएनएस

 

 

Meghalaya PoliticsRegional Political FrontNational Peoples PartyConrad SangmaBJP IndiaNortheast IndiaIndian PoliticsNagaland Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...