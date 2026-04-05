Metas Youth Marathon : सूरत में यूथ मैराथन को उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने दिखाई हरी झंडी, युवाओं ने लगाई 'स्वास्थ्य की दौड़'

सूरत: गुजरात में सूरत के आठवा लाइंस स्थित मेटास एडवेंटिस स्कूल ग्राउंड पर मेटास यूथ मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवाओं को प्रोत्साहित किया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और दौड़ लगाई। वहीं, मेटास ग्रुप की ओर से उपमुख्यमंत्री को शाल और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया।

सुबह 5.30 बजे शुरू होने वाले मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पूरे सूरत से छात्र-छात्राएं पहुंचे। मैराथन में आए लोगों ने जहां ऐसे आयोजन को युवाओं और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया, वहीं आयोजकों ने कहा कि उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के आने से युवाओं में जोश था और उनके आने की बात से युवाओं ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाया था।

मैराथन में शामिल विष्पी खराड़ी ने कहा, "अंत तक हमारे साथ रहने वाली एकमात्र चीज हमारा शरीर है। हमें अपनी जीवनशैली में सुधार लाने पर काम करना चाहिए। इसके लिए स्पोर्ट और फिटनेस को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। फिट इंडिया मिशन भी इसलिए ही है। मेटास मैराथन फिटनेस की कड़ी में छोटी सी मुहिम है। सुबह उठकर मैराथन में हिस्सा लेना ही फिटनेस की शुरुआत है।"

मेटास ग्रुप के सीईओ अनिल कुमार ने कहा, "मैराथन आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। इसके अलावा गुजरात के छात्रों को एकजुट करना मकसद है। उपमुख्यमंत्री के आने से मैराथन में हिस्सा लेने वाले युवाओं में जोश था। हर्ष संघवी के कारण ही आधे से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था।"

गौरतलब है कि 'मेटास यूथ मैराथन' में 3, 7, 12 किमी की दौड़ युवाओं की फिटनेस के लिए आयोजित की गई है। सुबह 5:30 बजे मेटास एडवेंटिस्ट स्कूल ग्राउंड से मैराथन शुरू हुई। वहीं, 3 मई 2026 को वीएनएसजीयू में 'सूरत किड्स मैराथन' का आयोजन किया जाएगएगा।

--आईएएनएस