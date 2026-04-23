Meghalaya Politics : भाजपा ने पूर्व सीएम मुकुल संगमा से फिर संपर्क साधा

शिलांग: मेघालय की राजनीति में एक अहम हलचल देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक एएल हेक ने गुरुवार को कहा कि वह एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष मुकुल संगमा से संपर्क करेंगे और उन्हें भाजपा में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।

हेक ने बताया कि भाजपा राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अन्य दलों के प्रमुख नेताओं से बातचीत कर रही है। उनका कहना है कि कई मौजूदा विधायक पहले से ही पार्टी के संपर्क में हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मेघालय की राजनीति में बदलाव हो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि मुकुल संगमा ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है, बल्कि इस पर विचार करने के लिए समय मांगा है। हेक के अनुसार, पार्टी उन्हें पूरा समय दे रही है और सही समय आने पर फिर से उनसे संपर्क किया जाएगा। इससे यह भी साफ होता है कि भाजपा इस मामले में सोच-समझकर और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है।

मुकुल संगमा को मेघालय के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है और उनके अगले राजनीतिक कदम पर सभी की नजर बनी हुई है। उनके फैसले का राज्य की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

बता दें कि संगमा ने लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। सूत्रों के अनुसार, वह वर्तमान राजनीतिक हालात का आकलन कर रहे हैं और विभिन्न दलों के नेताओं के संपर्क में भी हैं।

इसके अलावा, यह भी चर्चा है कि वह एक नया क्षेत्रीय दल बनाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस बीच, एएल हेक ने दावा किया कि कम से कम चार मौजूदा विधायक उनके संपर्क में हैं और 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने किसी भी विधायक का नाम नहीं बताया, लेकिन उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि राज्य में अंदरखाने राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हो गई हैं।

बीजेपी, जो मेघालय में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है, अब प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही है। इसे पार्टी की व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह राज्य में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

अभी विधानसभा चुनावों में करीब दो साल का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज होती दिख रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये घटनाक्रम मेघालय की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी स्थिति मजबूत करने और चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए नए समीकरण और संभावित गठबंधन तलाश रहे हैं।

--आईएएनएस