Meerut Police Action : दीपावली से पहले मेरठ पुलिस का लोगों को तोहफा, 40 लाख कीमत के 217 मोबाइल सौंपे

मेरठ: दीपावली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस की क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों से गुम हुए कुल 217 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 40 लाख रुपए से अधिक है।

मेरठ पुलिस ने यह कार्रवाई मिशन शक्ति 5.0 के तहत की है। पुलिस अब इन मोबाइल फोन के असली मालिकों की खोज कर रही है और उनको यह फोन वापस कर रही है।

पुलिस के इस प्रयास से काफी ऐसे लोगों को राहत मिली है जिनके फोन दो से तीन साल पहले गुम हो गए थे और उन्होंने फोन वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी।

गुम हुए मोबाइल की एफआईआर दर्ज होने के बाद सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही थी और समय-समय पर फोन रिकवर किए जाते रहे हैं।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि बरामद हुए मोबाइल फोन में से लगभग 70 प्रतिशत मोबाइल महिलाओं के हैं। चोरों ने पूछताछ में बताया कि वे भीड़भाड़ वाले इलाके में ज्यादा चोरी करते थे और कुछ समय बाद उस फोन को कम दाम पर लोगों को बेच दिया करते थे। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम काफी दिनों से चोरी हुए फोनों की तलाश कर रही थी।

उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह से ही लोगों के फोन वापस किए जा रहे हैं। जो महिलाएं फोन वापस लेने आई हैं, उनको मिशन शक्ति 5.0 के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है और उन्हें पंपलेट भी दिए जा रहे हैं, जिससे वे अन्य महिलाओं को जागरूक कर सकें।

एसएसपी ने बताया कि यह अभियान 20 दिनों से चल रहा था। इस दौरान सभी पुराने आवेदन को फिर से जांचकर सर्विलांस टीम ने उसकी अपडेट जानकारी जुटाई। जैसे-जैसे मोबाइल फोन की लोकेशन मिलती गई, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल फोन बरामद कर लिया।