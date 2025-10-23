Meerut Firing : मेरठ के कालिंदी गांव में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, 25 गिरफ्तार

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कालिंदी गांव में बुधवार रात दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

जानकारी के अनुसार, गांव में चुनावी रंजिश को लेकर नितिन और धीरेंद्र के बीच विवाद हुआ। इस झगड़े के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई; करीब 40 राउंड से अधिक गोलियां चलीं। फायरिंग करते और हथियारों के साथ भागते लोगों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया।

घटना की सूचना मिलते ही सरधना थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गांव में घेराबंदी कर कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने चार असलहा और तीन वाहन भी बरामद किए, जिनमें कुछ असलहा वैध लाइसेंस वाले थे। बरामद हथियारों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।

एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि सरधना थाना क्षेत्र के कालिंदी से बुधवार रात सूचना मिली कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ। शिकायतकर्ता ने फायरिंग की भी सूचना दी थी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे गांव की घेराबंदी कर 25 लोगों को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा।

इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। ऐसे में पुलिस ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि विवाद राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था।