Medaram Jatara News : उत्पीड़न का सामना करने वाले मुस्लिम वेंडर को और समर्थन मिला

कोवा बन विवाद पर बढ़ा समर्थन, सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर
Feb 16, 2026, 03:22 PM
आंध्र प्रदेश : उत्पीड़न का सामना करने वाले मुस्लिम वेंडर को और समर्थन मिला

अमरावती: आंध्र प्रदेश के एक मुस्लिम वेंडर के लिए अलग-अलग संगठनों और राजनीतिक पार्टियों से वित्तीय मदद और सपोर्ट का सिलसिला जारी है। पड़ोसी तेलंगाना में हाल ही में हुए मेदारम जतरा के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसे परेशान किया था।

अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण समिति ने कुरनूल जिले के वेंडर शेख वली को 50,000 रुपए की वित्तीय मदद दी, जो पारंपरिक मिठाई बेचने के लिए आदिवासी मेले में आए थे।

वली तेलंगाना के मुलुगु जिले में लगे मेले के दौरान अपने इलाके की मशहूर मिठाई 'कोवा बन' बेच रहे थे, जब यूट्यूबर्स के एक ग्रुप ने कथित तौर पर उन्हें वह खाना खाने के लिए मजबूर किया जो वह बेच रहे थे ताकि यह साबित हो सके कि वह वह नहीं कर रहे हैं जिसे वे 'फूड जिहाद' कहते हैं।

इस घटना से समाज के अलग-अलग तबकों में बहुत गुस्सा और बुराई हुई, जिसमें राजनीतिक पार्टियां, सोशल ऑर्गनाइजेशन और कम्युनिटी लीडर वेंडर के समर्थन में आगे आए।

आंध्र प्रदेश में रूलिंग कोएलिशन का हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने भी वली को समर्थन किया।

राज्य के एजुकेशन और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि इस तरह के बांटने वाले और कम्युनल बर्ताव की तेलुगु समाज में कोई जगह नहीं है, जो ऐतिहासिक रूप से मेलजोल, आपसी सम्मान और कम्युनल एकता के लिए खड़ा रहा है।

आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन और माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट फारूक शुबली ने वली से मुलाकात की और उन्हें और उनकी टीम के सदस्यों को 50,000 रुपए की वित्तीय मदद दी।

उन्होंने कहा, "तेलुगु राज्यों में धार्मिक नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। यह खुशी की बात है कि मेदारम कोवा बन घटना के बाद सभी समुदायों के लोग वली के सपोर्ट में खड़े हुए। गठबंधन सरकार सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है।"

उन्होंने सरकार से कोवा बन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए भी मदद देने की अपील की, जो कई छोटे व्यापारियों और पारंपरिक मिठाई विक्रेताओं को रोजी-रोटी देती है।

--आईएएनएस

 

 

