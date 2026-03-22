Mathura Road Accident : हादसे के बाद फैली अफवाह पर बवाल, 13 गिरफ्तार

मथुरा; मथुरा के कोसी थाना क्षेत्र में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है।

मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि कल रात्रि कोसी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें फरसा वाले बाबा की मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद ट्रक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस ने हादसे के संबंध में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी थी।

दुर्घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर भ्रामक अफवाहें फैलाई गईं। इसके परिणामस्वरूप, आक्रोशित भीड़ ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया।

प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस और वाहनों पर पथराव किया गया। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए दंगाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने अब तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।

इसके अलावा, बाहरी क्षेत्र के रहने वाले दक्ष चौधरी नामक व्यक्ति को भी उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र में आकर अफवाह फैलाई और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।

प्रशासन ने क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू कर दी है। पुलिस और मजिस्ट्रेट निरंतर क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों की पुष्टि किए कोई भी पोस्ट साझा न करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

मथुरा पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह थाना कोसीकलां क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें संत चंद्रशेखर उर्फ 'फरसा बाबा' की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस कंटेनर को फरसा बाबा ने रोका था, उसमें किराने का सामान लदा हुआ था। वहीं, पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक में तार (वायर) ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने यह साफ किया कि इस घटना का गौकशी या गोवंश तस्करी से कोई संबंध नहीं है।

--आईएएनएस