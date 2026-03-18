Mathura Holi Firing Case : पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात संजू 'डेंजर' घायल, साथी गौरव भी पकड़ा गया

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में होली के दिन हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। काफी दिनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, 4 मार्च 2026 को होली के दिन काशीराम कॉलोनी में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना में संजू उर्फ 'डेंजर', गौरव और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। घटना के बाद थाना रिफाइनरी में मामला दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।

सीओ अनिल कपरवान के मुताबिक, मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इलाके में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई।

इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी संजू 'डेंजर' के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। संजू पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह आगरा व मथुरा में सक्रिय अपराधी माना जाता है।

वहीं, उसका साथी गौरव भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है।

मौके से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल आरोपी भागने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा गौरव के पास से एक जिंदा कारतूस मिला है, जबकि संजू डेंजर के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे। साथ ही उनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस