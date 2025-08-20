Mathura Accident: केमिकल टैंकर पलटने से भीषण आग लगी, दो दमकल कर्मी घायल

मथुरा: मथुरा के जयपुर-बरेली नेशनल हाईवे पर बुधवार तड़के एक भीषण हादसा हो गया। गांव मनोहरपुर के पास एक केमिकल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में दो दमकल कर्मी घायल हो गए और टैंकर के एक टैंक में विस्फोट होने से स्थिति और गंभीर हो गई।

सुबह करीब 4 बजे हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां और रिफाइनरी की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। आग बुझाने के दौरान मांट फायर स्टेशन ऑफिसर (एफएसओ) किशन सिंह और फायरमैन शाकिर झुलस गए। दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

दमकल अधिकारियों के मुताबिक, टैंकर में मौजूद रसायन के कारण आग तेजी से फैल रही है। टैंकर में चार टैंक थे, जिनमें से एक में विस्फोट हो चुका है। बाकी तीन टैंकों में भी विस्फोट का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते बचाव कार्य में सावधानी बरती जा रही है। दमकल विभाग, पुलिस और रिफाइनरी की टीमें मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।

हादसे के बाद टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिए हाईवे के इस हिस्से को बंद कर यातायात रोक दिया गया है। वहीं, लोगों का कहना है कि टैंकर पलटने और विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है।

साथ ही, पुलिस ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आग पर काबू पाने और हाईवे को जल्द खोलने के प्रयास जारी हैं।