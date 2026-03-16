Mathura Priest Murder : मथुरा में राधा बल्लभ मंदिर के पुजारी की चाकू से गोदकर हत्या

मथुरा: मथुरा में एक पुजारी की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पुजारी के गांव के ही दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, बरसाना स्थित राधा बल्लभ मंदिर के पुजारी मोहन दास उर्फ गूंगा बाबा रविवार की सुबह 9 बजे शृंगार आरती करने के बाद मंदिर परिसर स्थित कमरे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने चाकू से पुजारी के गले और पेट पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी लोगों को तब हुई मंदिर में पूजा के लिए 10.30 पहुंचे। पुजारी को खून से लथपथ देखने पर ग्रामीणों ने तुरंत केडी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां देर रात उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने पूछताछ के लिए गांव के ही दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें कोई भी आता-जाता नहीं दिखा।

पुजारी मोहन दास उर्फ गूंगा बाबा के गुरु वैष्णव दास ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मथुरा सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि थाना बरसाना क्षेत्रान्तर्गत सहार गांव में राधावल्लभ मन्दिर के पुजारी को चाकू से घायल करने व अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम द्वारा नमूना लिया गया और सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि मथुरा के राया थाना क्षेत्र में 3 मार्च को भी वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी। वृद्ध महिला अनवरी बेगम की हत्या के आरोप में बहू और प्रेमी आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो मार्च की रात को बहू और आदिल को आपत्तिजनक स्थिति में अनवरी बेगम ने देख लिया था। इसके बाद दोनों ने अनवरी का गला दबाकर हत्या कर दी थी।

--आईएएनएस