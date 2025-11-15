भारत समाचार

मध्य प्रदेश: रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार के खाई में गिरने से पांच लोगों की मौत

Nov 15, 2025, 04:29 AM

रतलाम, 14 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हुए एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा भेटिया-भीमपुरा गांव के पास हुआ।मरने वालों में एक 15 वर्षीय लड़का और एक 70 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। मारे गए लोग गुजरात और मुंबई के रहने वाले थे।

जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह 7.30 बजे के आसपास रावटी पुलिस थाने के अंतर्गत माही नदी पुल के ठीक आगे हुआ।

इस दौरान महाराष्ट्र पंजीकरण वाली एक सेडान कार सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे खाई में गिर गई।

रावटी थाने के प्रभारी सुरेंद्र सिंह गडरिया ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से पर कार के नियंत्रण खो देने के बाद एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की बचाव टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन हादसा इतना जबर्दस्त था कि सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

शवों को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें अभी पीड़ितों के नाम और पते की पुष्टि करनी है, क्योंकि वाहन से तत्काल कोई दस्तावेज बरामद नहीं हो सका है।

शुरूआती जांच से पता चलता है कि पीड़ित दिल्ली से मुंबई जा रहे थे और मुंबई और अहमदाबाद के रहने वाले थे। पुलिस को संदेह है कि तेज गति या क्षणिक लापरवाही के कारण चालक ने गाड़ी मोड़ी होगी, हालांकि कोहरे या यांत्रिक खराबी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

एक्सप्रेसवे पर इसके उद्घाटन के बाद से छिटपुट दुर्घटनाएं हुई हैं, जिससे संवेदनशील हिस्सों में सेफ्टी बैरियर्स को बढ़ाने की मांग की जा रही है।

उन्होंने कहा कि हम परिवारों को सूचित करने और विवरण का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकारियों के साथ तालमेल कर रहे हैं।

भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और मौत का कारण बनने का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा।

क्रेन द्वारा मलबा हटाने के कारण तीन घंटे से अधिक समय तक यातायात को डायवर्ट किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

