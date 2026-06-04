मध्य प्रदेश: रेप केस में मुरैना के डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार, 19 जून तक न्यायिक हिरासत

भोपाल, 4 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय में तैनात डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को बुधवार देर रात रेप केस में गिरफ्तार किया गया और एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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यह कार्रवाई 3 जून की रात एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि माहौर ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के संबंधित प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया, जिसमें यौन शोषण, डराने-धमकाने और आपराधिक धमकी से जुड़े आरोप शामिल हैं।

मुरैना के पुलिस अधीक्षक (एसपी) धर्मराज मीना के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि वह फेसबुक के जरिए माहौर के संपर्क में आई थी। उनकी ऑनलाइन दोस्ती धीरे-धीरे नियमित बातचीत में बदल गई। महिला ने आरोप लगाया कि माहौर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और उसका भरोसा जीतने के बाद 30 मार्च 2025 को उसे मुरैना के एक सरकारी रेस्ट हाउस में ले गया, जहां कथित तौर पर उसने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि माहौर बाद में उसे सबलगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर ले गया, जहां वह उस समय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद पर तैनात था और बाद में ग्वालियर के एक फ्लैट में ले गया।

पुलिस के अनुसार, महिला ने दावा किया कि कथित यौन शोषण 30 मार्च 2025 और 3 जून के बीच अलग-अलग जगहों पर जारी रहा।

पुलिस ने बताया कि एफआईआर में एक महिला का नाम भी शामिल है, जिसकी पहचान डॉली गायक के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता पर केस वापस लेने का दबाव डाला और उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुरैना के एसपी धर्मराज मीना ने कहा कि शिकायत की शुरुआती जांच एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की गई थी और शिकायतकर्ता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था।

उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रहे हैं, जिनमें मोबाइल फोन रिकॉर्ड और व्हाट्सएप बातचीत शामिल हैं।

गिरफ्तारी के बाद माहौर ने कथित तौर पर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की, जिसके बाद गुरुवार तड़के उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उसे जिला अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

माहौर पर पहले भी महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और अनुचित आचरण के आरोप लग चुके हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों पर निर्भर करेगी।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी