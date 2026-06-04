मध्य प्रदेश में अगले पांच दिनों तक आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट

भोपाल, 4 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मध्य प्रदेश में अगले पांच दिनों तक गरज-चमक, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

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गुरुवार को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से गंभीर मौसम गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

आईएमडी के अनुसार शाम के समय जबलपुर, भेड़ाघाट, गुना, रीवा और कटनी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ मध्यम स्तर के आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।

वहीं सतना, चित्रकूट, मैहर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, निवाड़ी, ओरछा, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, दमोह, इंदौर, देवास, बड़वानी, खरगोन, शाजापुर, राजगढ़ और नरसिंहपुर सहित कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्के तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग ने नीमच, मुरैना, श्योपुरकलां, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों के कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। साथ ही उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण मौसम को प्रभावित कर रहे हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई। गुना में सबसे तेज 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी-तूफान के दौरान घरों के भीतर रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें तथा खुले मैदानों, जलाशयों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहें। किसानों को फसल कटाई टालने और खड़ी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। वहीं वाहन चालकों को कम दृश्यता के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन चलाने को कहा गया है।

मौसम विभाग ने नागरिकों से बिजली गिरने, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

--आईएएनएस

डीएससी