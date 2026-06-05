मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में तबादला, इधर से उधर किए गए अधिकारी

भोपाल 5 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में शुक्रवार को बड़ी सर्जरी की गई है। भारतीय पुलिस सेवा के आठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी तरह राज्य पुलिस सेवा के 66 अफसरों के तबादले हुए हैं।

Read More

राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उनमें अधिकांश ग्वालियर चंबल इलाके के हैं। ग्वालियर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल को जबलपुर पदस्थ किया गया है।

इसी तरह लांजी बालाघाट के अनुविभागीय अधिकारी ओम प्रकाश को इंदौर जोन तीन, बैहर बालाघाट के अनुविभागीय करणदीप को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी करेरा शिवपुरी आयुष जाखड़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर, और सिंगरौली के अनुविभागीय अधिकारी गौरव पांडे को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना पदस्थ किया गया है।

राजगढ़ की अनुविभागीय अधिकारी मिनी शुक्ला को भोपाल में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है, जबकि मुरैना के अनुविभागीय अधिकारी राज कृष्णा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू इंदौर पदस्थ किया गया है, जबकि धार के नगर पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर बनाया गया है।

पुलिस विभाग द्वारा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। इन तबादलों से 66 अधिकारी प्रभावित हुए हैं। इन तबादलों को प्रशासनिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है और संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए जा सकते हैं।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी