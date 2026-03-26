मध्य प्रदेश: ग्वालियर में गोलीबारी की घटना में तीन गिरफ्तार, बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल

भोपाल/ग्वालियर, 26 मार्च (आईएएनएस)। ग्वालियर की बेहट पुलिस ने चलती कार पर कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 60 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने घटना के 48 घंटों के भीतर ही मामले को सुलझा लिया है।

ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के अनुसार, आरोपियों ने सड़क पर रास्ता देने को लेकर हुए विवाद के बाद एक क्रेटा गाड़ी से स्कॉर्पियो कार का पीछा किया और उस पर गोली चला दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने .315 बोर की बंदूक, जिंदा और खाली कारतूस और अपराध में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को जब्त कर लिया है।

यह घटना उस समय घटी जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी भीम गौतम शर्मा और उनकी मां विमला देवी शर्मा ग्वालियर के गिजोर्रा दुधखोह गांव में भागवत कथा में भाग लेने के बाद घर लौट रहे थे।

वापस आते समय उन्होंने रतनगढ़ माता मंदिर और दंदरौआ धाम मंदिर के दर्शन किए।

बेहट पुलिस थाना क्षेत्र के रंगवान गांव के पास, संकरी सड़क पर उन्हें एक सफेद कार खड़ी दिखी, जिसमें तीन-चार युवक सवार थे। भीम ने हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा।

पुलिस के अनुसार, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने हूटर का इस्तेमाल किया, जिससे युवक भड़क गए।

कुछ देर बाद युवकों ने स्कॉर्पियो को आगे जाने दिया। हालांकि, जैसे ही पीड़ितों की कार आगे बढ़ी, बदमाशों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूरी पर जाकर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी।

एक गोली कार को भेदते हुए चालक के बगल में बैठी विमला देवी शर्मा की गर्दन में जा लगी, और महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं।

गोलीबारी के बाद आरोपी भिंड की ओर भाग गए। घायल महिला को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना के बाद, बेहट पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर त्वरित जांच शुरू की।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, हालांकि उनके नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

पूरी जानकारी जुटाने और यह पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है कि क्या इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था।

--आईएएनएस

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