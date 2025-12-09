मध्य प्रदेश: भोपाल में किसानों की समस्याओं को लेकर धरना

भोपाल, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। किसानों की खाद सहित अन्य समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना दिया। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर की अगुवाई में आयोजित इस धरने में राज्य के विभिन्न हिस्सों के किसानों की समस्याओं सहित चिकित्सा आदि से जुड़ी मांगों को पूरा करने की सरकार से मांग की गई।

इस धरने के दौरान कहा गया कि कटनी जिले के अमाडी में आम रास्ते पर दबंग लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। इसी तरह भिंड में बरुआ नगर के दबंगों ने आम रास्ते पर कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया। शहडोल और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक संपत्ति पर किए गए कब्जे किए गए हैं, जिन्हें हटाया जाए।

पार्टी ने मांग की है कि कटनी और भिंड में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनेकों बार अतिथि विद्वानों को दिए गए आश्वासन के बावजूद अभी तक उनके नियमीकरण की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अनेकों अतिथि विद्वान दशकों से पढ़ा रहे हैं। अतिथि विद्वानों को सरकार समयबद्ध सीमा में नियमित करे।

राज्य की खाद संबंधी समस्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि बार-बार घोषणाओं के बावजूद किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके चलते किसानों की बुवाई समय पर नहीं हो पाई। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि हर फसल की बुवाई के एक माह के पूर्व किसान को आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराया जाए और खाद वितरण पंचायत के माध्यम से हो ताकि किसानों को शहरों के चक्कर न काटने पड़ें।

पार्टी ने मांग की है कि प्रदेश के कई इलाकों में अतिवर्षा से फसलें नष्ट हुई हैं, इन पीड़ित किसानों को 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से फौरी मुआवजा दिया जाए, ताकि वे खाद बीज की व्यवस्था कर सकें।

--आईएएनएस

एसएनपी/एएसएच