मध्य प्रदेश: भोपाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का स्वागत

Nov 07, 2025, 04:08 PM
भोपाल, 7 नवंबर (आईएएनएस)। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम की सदस्य क्रांति गौड़ का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा की जयंती पर क्रांति का सम्मान होगा। साथ ही उनके पिता की सेवा बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ शुक्रवार को भोपाल पहुंचीं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अभिनंदन किया।

इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा और महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी को पढ़ सकते हैं, मगर अपनी आंखों से क्रांति गौड़ को रानी दुर्गावती और महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में देख सकते हैं।

इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा की जयंती पर जबलपुर में भव्य कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में क्रांति गौड़ को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उनके पिताजी की सेवा संबंधी जो समस्या है उसमें अपील का प्रावधान है और उसके जरिए उनकी बहाली का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, छतरपुर में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की मांग की गई है, उसे भी पूरा करते हुए स्टेडियम बनाया जाएगा।

दरअसल, क्रांति गौड़ का नाता बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के घुवारा कस्बे से है। उनके पिता पुलिस विभाग में थे, मगर बीते 12 साल से सेवा में नहीं हैं। यह मामला पिछले दिनों चर्चाओं में आया। इसी के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि क्रांति के पिता अपील कर सकते हैं और उनके साथ उनकी बहाली के प्रयास होंगे। अभिनंदन समारोह में क्रांति के परिजन और अन्य लोग भी मौजूद थे।

इस मौके पर क्रांति ने अपनी संघर्ष की कहानी सुनाई और बताया कि कई बार स्थितियां ऐसी आईं जब उसे भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। उसने युवा पीढ़ी से कहा कि जो आपके सपने हैं, उन्हें पूरा करने में कभी पीछे मत रहिए।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी

