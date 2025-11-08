भारत समाचार

मध्य प्रदेश: बहू ने जेठ की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, बोली- दिव्यांग की देखभाल से परेशान होकर उठाया कदम

Nov 08, 2025, 05:31 PM
मध्य प्रदेश: बहू ने जेठ की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, बोली- दिव्यांग की देखभाल से परेशान होकर उठाया कदम

भोपाल, 8 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के श्योपुर थाना क्षेत्र के दुवावली गांव में एक बहू ने अपने दिव्यांग जेठ की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार सुबह की है। पुलिस ने आरोपी कंचन बाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान शंकर जाटव (50) के रूप में हुई है, जो जन्म से दिव्यांग थे और रोजाना काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। परिवार में शंकर की देखभाल को लेकर अक्सर उनकी भाभी कंचन बाई से बहस होती थी। रघुनाथपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र मालवीय ने बताया कि इसी विवाद के कारण यह घटना हुई।

शुक्रवार सुबह शंकर अपने छोटे भाई काशीराम जाटव के साथ खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान कंचन बाई ने खेत में रखी कुल्हाड़ी उठाई और शंकर के सिर व गले पर दो वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के समय काशीराम पास के दूसरे खेत में थे। चीख सुनकर वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पत्नी कंचन को खून से सनी कुल्हाड़ी के पास बैठा पाया, वहीं शंकर मृत पड़े थे। काशीराम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस पूछताछ में कंचन बाई ने स्वीकार किया कि वह जेठ की देखभाल करते-करते मानसिक रूप से थक चुकी थी और रोज के झगड़ों से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया।

पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया और आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रघुनाथपुर थाना इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और घटनास्थल से मिले सबूतों की विवेचना की जा रही है। स्थानीय ग्रामीण और परिजन इस घटना से हैरान हैं।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

