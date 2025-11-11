मतदान के बाद बोले दिलीप जायसवाल, ‘बिहार में लौट रही एनडीए सरकार’

किशनगंज, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मतदान किया।

दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पूरे बिहार में मतदाता बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। खासकर महिलाएं वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़ी हैं। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र की शक्ति का उपयोग करते हुए सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं।

राजद नेता तेजस्वी यादव के एक बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अपने चरित्र में सुधार लाने की जरूरत है। इसके बाद वे बयान दें। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है।

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने जो काम किया है, उसके भरोसे जनता का समर्थन है और बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है।

जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, “विकसित बिहार में दावेदारी मतदान पहली भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व पर आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के बूथ संख्या 286, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिलावरगंज उत्तर भाग में सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह अवसर केवल मतदान का नहीं, बल्कि बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का है। आप सभी से भी अपील है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध एवं विकसित बिहार के निर्माण के लिए अपने अमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। घर से निकलिए, मतदान करिए।”

दिल्ली ब्लास्ट मामले पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट की खबर से मन अत्यंत दुखी है। इस दर्दनाक हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में संबल एवं शक्ति दें।

उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जब ऐसी घटनाओं पर पूरा देश एकजुट रहता है तो राहुल गांधी चुप क्यों रहते हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी