मंत्री प्रवेश वर्मा ने जखीरा अंडरपास का किया औचक निरीक्षण, बोले- दिल्ली में इस बार नहीं होने देंगे जलभराव, तैयारियां पूरी

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। मानसून से पहले दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के जखीरा अंडरपास का निरीक्षण किया और जलभराव रोकने की तैयारी का जायजा लिया।

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दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “दिल्ली में पिछली बारिश के दौरान जहां भी जलभराव की समस्या सामने आई, वहां लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड के अधिकारी लगातार जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हमने अभी से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्लीवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि काम में कोई लापरवाही न बरती जाए और समय रहते सभी काम पूरे कर लिए जाएं। मंत्री ने मौके पर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। भारी बारिश के दौरान अंडरपास क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था और आम जनजीवन पर कोई असर न पड़े, यह हमारी प्राथमिकता है।

इससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत चहल और सदस्य सरिता तोमर के साथ नेहरू पार्क स्थित वाल्मीकि मंदिर में वृक्षारोपण किया।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान मातृ सम्मान और प्रकृति संरक्षण का प्रेरणादायी प्रयास है। यह अभियान हमें पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है।”

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, हरित ऊर्जा और जनभागीदारी वाले कार्यक्रमों के जरिए भारत विश्व स्तर पर नई पहचान बना रहा है।

प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार मानसून को लेकर पूरी तरह तैयार है। जलभराव वाले सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया जा रहा है, पंपिंग स्टेशनों को चेक किया गया है और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था कर ली गई है। मानसून से पहले की गई ये तैयारियां और पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ाया गया कदम दिल्लीवासियों के लिए राहत भरा संदेश है। भाजपा नेताओं द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया वृक्षारोपण 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को और मजबूती प्रदान करता है।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी