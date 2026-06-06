मंत्री के इस्तीफे पर कर्नाटक के सीएम शिवकुमार बोले, सब कुछ सुलझा लिया गया

बेंगलुरु, 6 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे से जुड़ा मामला सुलझा लिया गया है और अब इस मामले पर किसी भी तरह की अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है।

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रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे के मामले पर शिवकुमार ने बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा कि सब कुछ सुलझा लिया गया है और मीडिया से अपील की कि वे ऐसी खबरें न फैलाएं जो बाद में गलत साबित हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि रामलिंगा रेड्डी मेरे दोस्त हैं। चिंता न करें या मनगढ़ंत खबरें न बनाएं। ऐसी खबरें गलत साबित हो रही हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा व्हाट्सएपपर भेजा था। मामला सुलझा लिया गया है।

मंत्री के साथ देर रात हुई बैठक के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने दोहराया कि मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है और रेड्डी को अपना करीबी दोस्त बताया।

कर्नाटक के घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना पर शिवकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार लोगों के विकास पर ध्यान दे रही है। मैं राज्य से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री से मिलूंगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ इस मामले पर चर्चा की थी।

सूत्रों के मुताबिक, रेड्डी ने सुरजेवाला से कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग का पोर्टफोलियो न दिए जाने के बारे में पहले ही बता दिया जाना चाहिए था। पार्टी नेतृत्व से उन्होंने कहा कि भरोसा दिलाने के बाद इसे बदलना सही नहीं है। अगर मुझे पोर्टफोलियो आवंटन के बारे में पहले से पता होता, तो मैं कैबिनेट पद स्वीकार नहीं करता।

बैठक के बाद, सुरजेवाला ने कथित तौर पर भरोसा दिलाया कि वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री शिवकुमार से मुलाकात की और रेड्डी के इस्तीफे पर चर्चा की। कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से रेड्डी की मांग पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे अपना इस्तीफा वापस ले लें। उन्होंने कथित तौर पर पार्टी के भीतर मंत्री के.एच. मुनियप्पा को संतुष्ट रखने की जरूरत पर भी चर्चा की।

दूसरी ओर, स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने स्थिति और पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान के पहले चरण में कैबिनेट में शामिल न हो पाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में धैर्य, निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों से ज्यादा पार्टी और देश महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम