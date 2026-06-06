माटुंगा रोड-दादर सेक्शन में जल निकासी व्यवस्था मजबूत, वेस्टर्न रेलवे ने किया कलवर्ट अपग्रेड

मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)। मानसून की तैयारियों को मजबूत करने के लिए वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई के माटुंगा रोड और दादर सेक्शन में एक महत्वपूर्ण सुधार कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

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यह काम खास तौर पर बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि भारी वर्षा के समय पानी भराव की समस्या को कम किया जा सके।

जानकारी के अनुसार, दादर के पास स्थित कलवर्ट संख्या चौदह ए इस पूरे क्षेत्र में जल निकासी का एक अहम बिंदु है। पहले यहां लगभग 450 मिलीमीटर व्यास वाले सीमेंट कंक्रीट के बॉक्स कलवर्ट लगे हुए थे, जो समय के साथ जाम होने लगे थे। इन कलवर्ट की क्षमता कम होने के कारण बारिश का पानी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जल निकासी में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

स्थिति को सुधारने के लिए रेलवे प्रशासन ने पुराने बॉक्स कलवर्ट को हटाकर उनकी जगह बड़े आकार के ह्यूम पाइप लगाए हैं। नए पाइपों का व्यास लगभग बारह सौ मिलीमीटर रखा गया है, जिससे पानी के बहाव की क्षमता में कई गुना वृद्धि हो गई है। इस बदलाव के बाद जल प्रवाह क्षेत्र में लगभग छह सौ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे बारिश के दौरान पानी के तेजी से निकास में मदद मिलेगी।

यह पूरा कार्य निर्धारित समय के भीतर और यातायात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तरीके से किया गया। काम के दौरान ट्रेनों और सामान्य रेल संचालन पर किसी तरह का बड़ा असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसे विशेष समय खंड में पूरा किया गया था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस सुधार से माटुंगा रोड और दादर सेक्शन में मानसून के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या में काफी कमी आएगी।

वेस्टर्न रेलवे का यह कदम मुंबई की वर्षा ऋतु की तैयारियों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। इससे न केवल रेल पटरियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को भी बारिश के दिनों में बेहतर और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सकेगा। विभाग का कहना है कि आने वाले समय में भी ऐसे कई स्थानों पर सुधार कार्य जारी रहेंगे, ताकि पूरी प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाया जा सके।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस