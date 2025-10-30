भारत समाचार

Mary Millben Message : अमेरिकी सिंगर मिलबेन ने मैथिली ठाकुर को दीं शुभकामनाएं, वीडियो शेयर कर की तारीफ

मैरी मिलबेन ने मैथिली ठाकुर को दी शुभकामनाएं, कहा भारत की खूबसूरत राजदूत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 30, 2025, 05:28 AM
बिहार: अमेरिकी सिंगर मिलबेन ने मैथिली ठाकुर को दीं शुभकामनाएं, वीडियो शेयर कर की तारीफ

नई दिल्ली: अमेरिकी पॉप सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही बिहार चुनाव में उनकी भागीदारी और साहस की प्रशंसा भी की है।

अमेरिकी सिंगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मैथिली ठाकुर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि छोटी बहन मैथिली ठाकुर, तुम मजबूत रहो और चमकती रहो। मुझे तुम पर गर्व है। बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का तुम्हारा साहस वाकई काबिले तारीफ है। तुम भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की एक खूबसूरत राजदूत हो। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी शानदार जीत के लिए प्रार्थना कर रही हूं।

अमेरिकी सिंगर ने 'एक्स' पर मैथिली ठाकुर का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह मैरी मिलबेन को अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दे रही हैं। लोक गायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने आईएएनएस के साथ इंटरव्यू में कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूं, उसके बाद इस प्रशंसा की मुझे बहुत जरूरत थी।

इससे पहले बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर मैरी मिलबेन ने कहा, "मैं वहां की लोक गायिका को जानती हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं यह देखकर कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। मैं उनकी कला और गायकी को बहुत पसंद करती हूं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतनी कम उम्र में शास्त्रीय संगीत में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। उन्हें राजनीति में देखकर बहुत खुशी हो रही है। उन्हें और उनके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं उम्मीद करती हूं कि उनकी तरह और भी नौजवान राजनीति में आएंगे।"

दरअसल, मैथिली ठाकुर को हाल ही में एक वायरल वीडियो के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। वायरल वीडियो में वो पारंपरिक मिथिला पाग से मखान खाते हुए नजर आ रही थीं, जिसको कुछ लोगों ने इस क्षेत्र की संस्कृति का अपमान माना था।

बता दें कि अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आईएएनएस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत की उम्मीद जताई। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को न केवल राजनीति में कदम रखने के लिए शुभकामनाएं दीं, बल्कि उनकी कला और संगीत की सराहना भी की।

--आईएएनएस

 

 

BJP CandidateMaithili ThakurBihar ElectionsMary Millbencultural exchangeIndian PoliticsSocial Media

Related posts

Loading...

More from author

Loading...