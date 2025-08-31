Maratha Reservation Protest Mumbai : मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान एक कार्यकर्ता की दिल का दौरा पड़ने से मौत

भारत समाचार

मराठा आंदोलन में विजय घोगरे की मौत, प्रदर्शन तीसरे दिन में
Aug 31, 2025, 06:31 AM
मुंबई: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में हो रहे आंदोलन से एक दुखद घटना सामने आई है। लातूर जिले के टकलगांव निवासी विजय घोगरे नामक एक युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।

विजय घोगरे तकरीबन 40 लोगों के एक ग्रुप के साथ दो टेंपो से मुंबई पहुंचे थे, ताकि आरक्षण के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में भाग ले सकें। प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें तत्काल जी.टी. अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मुंबई पुलिस ने पुष्टि की कि विजय का शव पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया है। विजय घोगरे की उम्र की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

इस बीच, आंदोलन में भाग लेने आए कई अन्य प्रदर्शनकारियों की भी तबीयत बिगड़ने की खबर है। पिछले दो दिनों में जी.टी. अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल में लगभग 100 प्रदर्शनकारियों ने इलाज करवाया है। अधिकतर मामलों में लोगों को बदन दर्द, सिरदर्द, हाथ-पैरों में दर्द और सर्दी-ज़ुकाम जैसी सामान्य समस्याएं हुई हैं।

आजाद मैदान में मराठा समाज की भारी भीड़ उमड़ी है, जो आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस दौरान सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं।

इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व मराठा नेता मनोज जरांगे कर रहे हैं। मराठा आंदोलन रविवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। मनोज जरांगे ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। वे ओबीसी कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग पर अड़े हैं। अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मनोज जरांजे को रविवार तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मिली है। पुलिस को मनोज जरांगे-पाटिल का एक आवेदन मिला था। इसके अनुसार अनुमति को रविवार तक के लिए एक और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।

 

 

