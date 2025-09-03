भारत समाचार

Maratha Reservation News: मराठा आरक्षण पर हैदराबाद गजट लागू, डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा- हर समाज को न्याय (आईएएनएस साक्षात्कार)

मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, शिंदे ने बताया ऐतिहासिक
Sep 03, 2025
मुंबई: मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा मोड़ आ गया है। सरकार ने हैदराबाद गजट को लागू करने का फैसला लिया है। इसे लेकर आईएएनएस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से कई विषयों पर बातचीत की।

सवाल: आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है?

जवाब: आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारी सरकार हर समाज के लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रही है। हैदराबाद गजट को लागू करने का जीआर हमारी सरकार ने निकाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित हम सब लोगों ने मिलकर इसको सकारात्मकता के साथ लिया है। हमारी सरकार ने समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए ये निर्णय लिया है। मैं जब मुख्यमंत्री था, तब से ये शुरुआत हुई है।

जस्टिस शिंदे कमेटी गठित हुई थी। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आज भी उनका काम जारी है और हैदराबाद गजट लागू करने में भी इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल होगा। उसके बाद यहां पर जो जस्टिस सुक्रे आयोग है, उसको गठित करके मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने उस वक्त लिया था, जो आज भी बरकरार है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज का निर्णय भी मराठा समाज को न्याय देने वाला है। अन्य समाज के हितों को बरकरार रखते हुए मराठा समाज को न्याय देने की हमारी भूमिका कल भी थी और आज भी है।

सवाल: लोगों के बीच में डर का माहौल है कि एक समाज का आरक्षण लेकर दूसरे समाज को दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे?

जवाब: नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कानून के दायरे में बैठता है। ऐसे मराठा समाज के लोग सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उसको जस्टिस सुक्रे कमीशन ने प्रूव किया हुआ है, उनको हैदराबाद गजट में जीआर के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करने का जो प्रोसेस है, उसको सुलभ कर दिया गया है। उसको आसानी से सर्टिफिकेट मिले, ताकि हम गांव लेवल की कमेटी को गठित करें, जिसके पास जिसके परिवार में या रिश्तेदारों में या गांव में किसी के पास भी कुणबी प्रमाणपत्र हो तो उसका आधार इस सर्टिफिकेट को जारी करने में लिया जाएगा। उसका वेरिफिकेशन होगा और फिर उसको ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

सवाल: भविष्य में अगर कोई इसे लेकर कोर्ट में जाता है, तो सरकार की अगली तैयारी क्या होगी?

जवाब: मैं तो यह कहूंगा कि हमारी सरकार ने इसे कानून के दायरे में नियम के अनुसार बनाया हुआ है। निश्चित रूप से कोर्ट में भी यह टिकेगा।

सवाल: पीएम मोदी ने कहा कि वे भावुक हो गए, क्योंकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई।

जवाब: मैं यह कहूंगा कि पीएम मोदी पर हमें बहुत गर्व है कि वे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश की प्रगति हो रही है। पूरी दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का वे काम कर रहे हैं। वे एक सामान्य परिवार से आए हैं। उनकी माताजी का आशीर्वाद उन पर है। उनकी माताजी का राजनीति से कोई लेनदेन नहीं है। उनके खिलाफ अभद्र बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी कहा गया है, इसका जवाब बिहार की जनता आने वाले चुनाव में जरूर देगी।

सवाल: अमेरिका की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बीच पीएम मोदी ने रूस और चीन के साथ बैठक की है, इसको आप कैसे देखते हैं?

जवाब:- इससे भारत को आत्मनिर्भर बनने का और ज्यादा मौका मिलेगा। ट्रंप ने 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है, उसका नुकसान अमेरिका को होगा क्योंकि ये दबाव रणनीति हैं। ऐसा कोई भी मनमानी निर्णय नहीं ले सकता है। अभी पीएम मोदी का चीन और रूस के साथ बैठक करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सबक है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये टैरिफ ट्रंप को महंगा पड़ेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होते वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और भारत की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सवाल: राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे?

जवाब: वे कब क्या बोलेंगे, क्या आरोप लगाएंगे, ये कोई बोल नहीं सकता। वोट चोरी की बात तमाम वोटरों का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। जब उनकी पार्टी को जीत मिलती है, तो वे आरोप नहीं लगाते। जब वे हारते हैं, तभी इस तरह के आरोप लगाते हैं।

 

 

