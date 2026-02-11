Cyber Fraud Case : पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर के बेटे के साथ साइबर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

भारत समाचार

Feb 11, 2026, 02:16 PM
कोलकाता:  कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और मौजूदा सिक्योरिटी डायरेक्टर मनोज वर्मा के बेटे साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने 2 फरवरी को लालबाजार के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी करके 30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। हालांकि यह घटना दिल्ली में हुई थी, लेकिन मनोज वर्मा के बेटे पीयूष वर्मा शिकायत दर्ज कराने कोलकाता आए थे।

पुलिस के मुताबिक, वह दिल्ली में किराए का फ्लैट ढूंढ रहे थे, जब उन्होंने अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके पेमेंट किया। बाद में, उन्हें पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से बिना इजाजत के 30,000 रुपए डेबिट कर लिए गए थे।

इसके बाद, उन्होंने 2 फरवरी को लालबाजार साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने ओडिशा से राकेश प्रधान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

पूछताछ के दौरान, राकेश ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि दिल्ली के दो लोगों ने उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया था। उनकी पहचान संजय और अक्षय के रूप में हुई है।

पुलिस राकेश से पूछताछ जारी रखे हुए है, जो अभी भी पुलिस कस्टडी में है, और साइबर धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों ने कहा कि मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है।

साइबर क्राइम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अलग-अलग तरह के साइबर अपराधों से जुड़ी बढ़ती शिकायतों को दूर करने के लिए, कोलकाता पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों और सवालों का तुरंत समाधान करने के लिए 24 घंटे की साइबर क्राइम हेल्पलाइन शुरू की है।

--आईएएनएस

 

 

