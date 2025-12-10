Manoj Tiwari Event : सांसद खेल महोत्सव पीएम मोदी की एक पहल : मनोज तिवारी

भारत समाचार

मनोज तिवारी ने घोंडा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया
Dec 10, 2025, 11:18 AM
नई दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को घोंडा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे 'सांसद खेल महोत्सव' का दौरा किया।

मनोज तिवारी ने सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों से मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर खेलों का उद्घाटन किया।

मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह देश का सबसे ज्यादा टीमों वाला टूर्नामेंट है। सांसद खेल महोत्सव पीएम नरेंद्र मोदी की एक पहल है। देश के हर युवा को खेल के मैदान पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हुए, सभी सांसद, खासकर एनडीए के सांसद, खेल महोत्सव आयोजित कराते हैं।

भाजपा सांसद ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में कई खेलों का आयोजन होता है। उदाहरण के लिए, हमारे सांसद खेल महोत्सव में 25 टीमों का कबड्डी मैच हुआ था। उस मैच के विनर को अलग से इनाम दिया गया, साथ ही रनर-अप और तीसरे स्थान वाले को भी अवॉर्ड मिला। अब हम दूसरा सांसद खेल महोत्सव कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट कॉम्पिटिशन, टेनिस बॉल क्रिकेट कॉम्पिटिशन हो रहा है। यह अभी पूरे देश में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में 42 टीमें खेल रही हैं।

उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत चार दिन पहले हुई थी। इस सांसद खेल महोत्सव का समापन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में होगा।

सांसद खेल महोत्सव में चल रहे क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार भी पहुंचे। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह स्पोर्ट्स फेस्टिवल युवाओं को जोड़ने और उनमें उत्साह भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट में युवाओं का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।

बता दें कि पीएम मोदी की पहल पर दिल्ली में भाजपा सांसदों की ओर से खेल महोत्सव का आयोजन उनके लोकसभा क्षेत्रों में कराया जा रहा है। इस महोत्सव के पीछे युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा खेल में रुचि लें।

--आईएएनएस

 

 

