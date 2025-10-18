भारत समाचार

Manoj Sinha Russia Visit : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने रूस के कलमीकिया स्थित बौद्ध मठ का किया दर्शन

Oct 18, 2025, 02:36 PM
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को रूस के कलमीकिया स्थित एलिस्टा स्थित बौद्ध मठ में मत्था टेका। इसे गेडेन शेडुप चोइकोरलिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारत से लाए गए और एलिस्टा के मुख्य बौद्ध मठ, जिसे गेडेन शेडुप चोइकोरलिंग मठ के नाम से जाना जाता है, में स्थापित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नमन किया। मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी को आशीर्वाद दें और लोगों के बीच आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करें।"

मनोज सिन्हा रूस के कलमीकिया की एक सप्ताह की यात्रा पर हैं। उपराज्यपाल एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जिसे एक सप्ताह की प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस लाने का काम सौंपा गया है।

इस अवसर के लिए आभार व्यक्त करते हुए, उपराज्यपाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया।

कल्मीकिया की राजधानी एलिस्टा पहुंचने पर, उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि वह पवित्र अवशेषों के प्रति सम्मान प्रकट करने और कलमीकिया गणराज्य के प्रमुख और कलमीकिया के बौद्धों के प्रमुख बटू सर्गेयेविच खासिकोव, साथ ही शाजिन लामा, आदरणीय भिक्षुओं और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

कश्मीर अपने बौद्ध ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिनमें हरवन बौद्ध स्थल भी शामिल है, जहां चौथा बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था।

कश्मीर में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं, जिनमें हरवन और उशकुर जैसे प्राचीन खंडहर शामिल हैं, जो शिक्षा के केंद्र थे और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण थे और ऐतिहासिक मठ जैसे अलची मठ और शंकराचार्य मंदिर, जिनका बौद्ध धर्म से ऐतिहासिक संबंध है।

अन्य स्थलों में अखनूर के पास अंबरन बौद्ध खंडहर और प्राचीन परिहासपुर मठ शामिल हैं। श्रीनगर में हरवन एक प्राचीन स्थल है जहां कुषाण काल ​​के दौरान चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और एक मठ मौजूद था।

जम्मू में अखनूर के पास अंबरन एक और पुरातात्विक स्थल है, जहां एक मठ परिसर है जो 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के बौद्ध सांस्कृतिक विकास की एक जानकारी प्रदान करता है।

श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में स्थित परिहासपुर एक प्राचीन स्थल है जहां कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा निर्मित एक विशाल मठ था, जो बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।

सिंधु नदी के किनारे स्थित अलची मठ अपने प्राचीन भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जिनमें बौद्ध और हिंदू प्रभावों का मिश्रण है।

 

 

